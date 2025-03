Macron chama a Argentina de Milei de 'amiga' para 'construir a economia do futuro'

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou a Argentina de um país "amigo" com o qual deseja "construir a economia do futuro", após uma conversa por telefone com o par Javier Milei.

"Muito mais do que um aliado em setores-chave, como metais críticos, a Argentina é uma amiga com quem queremos construir a economia do futuro", escreveu Macron, de centro-direita, na rede social X.