Kremlin: medidas acertadas com EUA para comércio e energia dependem de remoção de sanções

Os pontos centrais do acordo, já tratados em nota anterior da Casa Branca, incluem a "Iniciativa do Mar Negro", que prevê "a garantia da segurança da navegação no Mar Negro, a não utilização da força e a proibição do uso de embarcações comerciais para fins militares".

Além disso, os EUA se comprometeram a "apoiar a restauração do acesso das exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes ao mercado mundial", com facilitação de seguros, portos e pagamentos.

No entanto, o Kremlin deixou claro que essas medidas só entrarão em vigor após a remoção de sanções específicas, como a reconexão do Rosselkhozbank e outras instituições financeiras russas ao sistema SWIFT, a abertura de contas necessárias para transações internacionais, o fim das restrições a empresas exportadoras de alimentos, fertilizantes e produtos pesqueiros, bem como às seguradoras que trabalham com essas cargas, a liberação de navios com bandeira russa envolvidos no comércio desses produtos e a permissão para atracação em portos estrangeiros, além da suspensão de sanções sobre a entrega de equipamentos agrícolas e outros bens ligados à produção de alimentos.

O comunicado também destacou o entendimento sobre os ataques a instalações energéticas, com Rússia e EUA concordando em uma "proibição de ataques" por 30 dias, a partir de 18 de março de 2025, com possibilidade de extensão.

O acordo, porém, permite que uma das partes se retire caso a outra não cumpra os termos. Ambos os lados afirmaram que continuarão trabalhando por uma "paz estável e duradoura".