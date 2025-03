Japão indeniza homem que passou mais tempo no corredor da morte com US$ 1,4 milhão

O pagamento representa 12.500 ienes (83 dólares) para cada dia das mais de quatro décadas que Iwao Hakamada passou na prisão, a maior parte do tempo no corredor da morte.

Um japonês condenado injustamente por assassinato, que foi o sentenciado à pena capital que passou mais tempo no corredor da morte recebeu uma indenização de 1,4 milhão de dólares (8 milhões de reais), informou nesta terça-feira um porta-voz do Judiciário.

O ex-boxeador, atualmente com 89 anos, foi exonerado no ano passado das acusações de quatro homicídios em 1966, após uma campanha incansável de sua irmã e algumas organizações.

Hakamada sofreu "interrogatórios desumanos para forçar uma declaração (confissão)", que depois retirou, segundo a decisão do tribunal.

O mesmo tribunal determinou, em um novo julgamento em setembro, que Hakamada não era culpado e que a polícia havia manipulado as evidências.

A detenção de décadas, com a ameaça permanente de uma execução, afetou a saúde mental de Hakamada, afirmaram seus advogados, que disseram que ele "vive em um mundo de fantasia".

O valor final é um recorde mundial para uma indenização do tipo, informou a imprensa japonesa.

Hakamada foi o quinto prisioneiro no corredor da morte que teve permissão para um novo julgamento no Japão do pós-guerra. Os quatro casos anteriores também resultaram em exonerações.

