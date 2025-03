Israel afirma que jornalista da Al Jazeera que matou era 'atirador' do Hamas

O Exército israelense afirmou que matou um jornalista que trabalhava para a Al Jazeera em Gaza na segunda-feira e alegou que ele era um "atirador terrorista" do Hamas.

"As FDI (Forças de Defesa de Israel) e o Shin Bet (Serviço de Segurança Interna) eliminaram ontem (...) um atirador terrorista do Batalhão Beit Hanun da organização terrorista Hamas, que também trabalhava como jornalista da Al Jazeera", afirma um comunicado conjunto do Exército e da agência de segurança, em referência a Hussam Shabat.