Imperador Naruhito recebe o presidente Lula em Tóquio

O presidente brasileiro e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, que desembarcaram na segunda-feira na capital japonesa, foram recebidos nesta terça-feira para uma cerimônia de boas-vindas no Palácio Imperial, a principal residência do imperador em Tóquio.

O imperador japonês Naruhito recebeu nesta terça-feira (25) no Palácio Imperial de Tóquio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em visita oficial ao país asiático para fortalecer as relações comerciais com a quarta maior economia mundial.

Na cerimônia de recepção na residência imperial, decorada com muitas bandeiras do Japão e Brasil, Lula passou em revista uma guarda de honra e cumprimentou as autoridades ao lado do imperador Naruhito.

Além dos atos protocolares desta terça-feira, a parte essencial da viagem do presidente brasileiro se concentra na quarta-feira, com sua participação em um fórum econômico e a reunião com o primeiro-ministro nipônico, Shigeru Ishiba.

Acompanhado por uma delegação de quase 100 empresários, Lula pretende reforçar as relações comerciais com o Japão para buscar alternativas às tarifas americanas e evitar uma dependência excessiva da China.