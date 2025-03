EUA sanciona três funcionários iranianos pela morte de ex-agente do FBI

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (25), sanções contra três supostos oficiais da Inteligência iranianos pela morte do ex-agente do FBI Robert Levinson, apesar das tentativas do presidente, Donald Trump, de se aproximar do adversário para manter conversações sobre o programa nuclear.

"Nossa investigação continua. Buscaremos todas as opções para que o Irã preste contas", disse o diretor do FBI, Kash Patel, em um comunicado.