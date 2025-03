Equador empata na visita ao Chile (0-0) e se aproxima da Copa de 2026

O Equador deu mais um passo em sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2026 ao empatar em 0 a 0 nesta quinta-feira (25), como visitante, contra o Chile, que tem poucas chances de se classificar para o maior torneio do futebol mundial.

Com o empate, o Equador mantém a segunda colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 23 pontos, e pode garantir a vaga no Mundial da América do Norte na próxima rodada, em junho, quando receber o Brasil em Quito.