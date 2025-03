Centenas são presos em protestos na Turquia

Atos foram convocados após prisão do prefeito de Istambul, principal figura de oposição ao governo de Recep Tayyip Erdogan.O governo turco informou neste sábado (22/03) que foram detidas mais de 340 pessoas nas manifestações convocadas no dia anterior contra a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, um rival político do regime do presidente Recep Tayyip Erdogan. "Não haverá tolerância para aqueles que visam violar a ordem, ameaçar a paz alheia e causar caos e provocação", disse o ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya. Yerlikaya especificou que 343 suspeitos foram presos durante os protestos que ocorreram em Istambul e em outras oito cidades da Turquia. A agência espanhola EFE relatou que vários estudantes foram presos após operações em dormitórios de universidades. No dia anterior, apesar da proibição do governo e das barricadas policiais, milhares de manifestantes – 100 mil de acordo com estimativas da imprensa turca - reuniram-se do lado de fora da prefeitura de Istambul, onde o dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP), Özgür Özel, falou à multidão. "Sim, Erdogan está tentando eliminar seus rivais por meios ilegais. Vamos derrubar esse governo", declarou. "O mundo e a Turquia veem que o regime opressivo de Erdogan está tremendo, está prestes a entrar em colapso", acrescentou o dirigente do CHP, que faz oposição a Erdogan e que pediu que a pressão nas ruas continue até domingo. De acordo com uma contagem da agência de notícias AFP, ocorreram manifestações em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia até o momento. Na sexta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse em um discurso que as autoridades "não permitiriam que a ordem pública fosse prejudicada" e prometeu não "ceder ao vandalismo ou ao terrorismo de rua". O prefeito Ekrem Imamoglu foi preso na quarta-feira, como parte da investigação sobre corrupção, suborno e manipulação de licitações municipais, na qual são acusados cerca de 100 outros réus, quase todos detidos. A prisão do prefeito ocorreu poucos dias antes de sua esperada nomeação como candidato à presidência pelo CHP, da oposição. Nascido em 1971, antes de iniciar carreira política Ekrem Imamoglu estudou administração de empresas e trabalhou na gastronomia e construção civil. De 2002 a 2003, foi membro da presidência do clube de futebol Trabzonspor. Em 2019 venceu o pleito municipal em Istambul, encerrando assim 25 anos de hegemonia conservadora-islamista do AKP na metrópole. A sigla de Erdogan entrou com um recurso, obtendo a anulação do resultado, porém nas novas eleições Imamoglu voltou a vencer, com grande vantagem. Em 31 de março de 2024, foi reeleito prefeito. Assim como Erdogan, o político atualmente preso provém da região conservadora-nacionalista do Mar Negro, onde cresceu em condições humildes. Desde que assumiu a prefeitura, vinha fortalecendo maciçamente a assistência social para os necessitados e estudantes de Istambul. Apreciado por seu jeito popular e capacidade de mobilizar os cidadãos, Imamoglu era a grande esperança da oposição e o adversário mais ameaçador para Erdogan nas presidenciais. jps (Lusa, AFP, EFE)