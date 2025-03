Bombardeio do Exército sudanês contra mercado deixa centenas de mortos, denuncia organização

Centenas de civis morreram em um bombardeio do Exército sudanês contra um mercado da cidade de Tora, na região de Darfur, afirmou nesta terça-feira (25) o 'Emergency Lawyers', um grupo de advogados sudaneses a favor da democracia.

"Os aviões de combate das Forças Armadas sudanesas realizaram um massacre horrível com o bombardeio indiscriminado no mercado de Tora, no norte de Darfur, matando centenas de civis e ferindo gravemente dezenas", afirma um comunicado do grupo que documenta as violações dos direitos humanos desde o início da guerra no Sudão, em abril de 2023.