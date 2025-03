Boluarte convoca eleições no Peru para abril de 2026

A lei peruana não permite a reeleição e exige que o governo convoque oficialmente os pleitos com um ano de antecedência.

A presidenta do Peru, Dina Boluarte, convocou nesta terça-feira (25) eleições presidenciais e legislativas para 12 de abril de 2026, marcando o início formal do processo eleitoral do país, no qual ela não poderá se candidatar.

"Cumprindo o mandato constitucional e legal, demonstrando nosso firme compromisso com a democracia (...) convoco eleições gerais para 12 de abril de 2026", disse Boluarte durante uma breve mensagem ao país, transmitida por rádio e televisão a partir do Palácio do Governo.

"Esperamos que as eleições de 2026 ponham fim ao período de instabilidade que levou o Peru a ter seis presidentes nos últimos anos, gerando uma polarização que nos dividiu", acrescentou.

Flanqueada pelas autoridades eleitorais do Peru, prometeu eleições "limpas, transparentes e ordenadas (...) com todas as garantias".