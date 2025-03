Avião dos EUA para a China é desviado porque piloto esqueceu passaporte

"O voo 198 da United de Los Angeles para Xangai aterrissou no Aeroporto Internacional de San Francisco no sábado (22) porque o piloto não tinha seu passaporte a bordo", disse à AFP a companhia aérea americana United Airlines.

O avião estava no ar há quase duas horas e sobrevoava o Oceano Pacífico quando deu meia-volta para aterrissar em San Francisco, na Califórnia. Os 257 passageiros estavam programados para chegar, após um voo de mais de 13 horas, do outro lado do mundo, em uma das cidades mais populosas da China.