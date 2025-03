Wall Street fecha em forte alta com possível flexibilidade comercial dos EUA

Ao final da sessão em Wall Street, o índice principal, o industrial Dow Jones, subiu 1,42%, fechando em 42.583,32 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 2,27%, alcançando 18.188,59 unidades, e o índice ampliado S&P 500 - que engloba as 500 principais empresas - subiu 1,76%, encerrando em 5.767,57 pontos.

A Bolsa de Nova York ganhou impulso nesta segunda-feira (24) graças à possibilidade de uma política comercial dos Estados Unidos mais flexível do que o esperado, enquanto o mercado local se beneficiou após a divulgação de indicadores econômicos positivos.

Um funcionário da Casa Branca declarou à AFP que as tarifas sobre as importações específicas por setor "podem ser implementadas ou não em 2 de abril", e disse que a situação era instável.

As notícias comerciais foram "definitivamente a principal causa" da alta das ações de Wall Street, afirmou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

"Os investidores claramente detestam a ideia de tarifas", afirmou o analista. "Portanto, qualquer notícia que sugira que a carga das tarifas será menor do que o esperado será considerada positiva pelo mercado", acrescentou.

Entre os destaques do dia, o fabricante de veículos elétricos Tesla, do magnata e aliado do governo Elon Musk, disparou 11,9% devido ao fato de que os investidores voltaram a investir nas ações que estavam em crise.