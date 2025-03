Trump avalia excluir tarifas alfandegárias de vários setores em 2 de abril

O presidente americano, Donald Trump, estuda a possibilidade de excluir as tarifas alfandegárias de vários setores previstas para 2 de abril e manter as "recíprocas" para países aliados e rivais, declarou à AFP um funcionário da Casa Branca nesta segunda-feira (24).

Ainda não se sabe o que irá acontecer com as tarifas previstas para Canadá e México, países aos quais Trump acusa de não combater duramente o tráfico ilegal de fentanil, um opioide causador de milhares de mortes todos os anos por overdose nos Estados Unidos.

O funcionário afirmou, no entanto, que serão aplicadas as tarifas "recíprocas", que consistem em igualar dólar a dólar as taxas impostas a bens americanos no exterior.

Trump considera muitas destas tarifas "injustas" e denuncia que elas prejudicam a economia americana por infringir as normas do livre comércio. Para ele, 2 de abril será o "Dia da Libertação" para a maior economia do mundo.