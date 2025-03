Trump anuncia tarifas de 25% para países que comprarem petróleo e gás da Venezuela

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (24), que vai impor tarifas alfandegárias de 25% a todos os países que comprarem petróleo ou gás venezuelano a partir de 2 de abril.

A Venezuela "enviou (...) de forma deliberada e enganosa dezenas de milhares de delinquentes" e "tem sido muito hostil com os Estados Unidos e as liberdades que defendemos", afirmou Trump em sua plataforma, Truth Social. Há algumas semanas Washington deu prazo até 3 de abril à petroleira americana Chevron para liquidar suas operações no país caribenho.