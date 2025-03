Quinze nandus são levados da Argentina para o Chile para aumentar população

Quinze nandus silvestres, aves corredoras similares ao avestruz e à ema, foram transferidos da Argentina para o Chile, no âmbito de um programa de recuperação desta espécie ameaçada de extinção na Patagônia chilena.

Um caminhão levou os exemplares do Parque Patagônia Argentina, na província de Santa Cruz, até o parque nacional Patagônia do Chile, na região de Aysén, cerca de 1.900 km ao sul de Santiago, informaram nesta segunda-feira (24) as fundações de preservação encarregadas do projeto.