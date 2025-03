Por que o derretimento de geleiras causa tanta preocupação

Após anos de recuo recorde, muitas geleiras não sobreviverão ao século 21. Pesquisadores alertam sobre "impactos em cascata" na economia, ecossistemas e comunidades.Em cinco dos últimos seis anos testemunhamos o recuo mais rápido das geleiras já registrado, de acordo com uma nova pesquisa da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras (WGMS). Grandes fluxos glaciais de montanha criados na era glacial nos Estados Unidos, Canadá, Escandinávia, Europa Central, Nova Zelândia e além, terão sorte se conseguirem ver o fim do século, dizem pesquisadores que alertam sobre "impactos em cascata" nas economias, ecossistemas e comunidades. Desde que os registros começaram em 1975, as geleiras foram reduzidas em mais de 9 trilhões de toneladas, de acordo com Michael Zemp, diretor do WGMS. A perda nesse período é equivalente a um "enorme bloco de gelo do tamanho da Alemanha" com 25 metros de espessura, explicou. Em resposta a esse recuo alarmante, 2025 foi proclamado o Ano Internacional da Preservação das Geleiras pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que também estabeleceu o primeiro Dia Mundial das Geleiras a ser comemorado em 21 de março. O objetivo é aumentar a conscientização sobre o papel fundamental que as geleiras, a neve e o gelo desempenham no clima e nos ciclos hídricos ou hidrológicos. Impactos do derretimento glacial O planeta abriga 275.000 geleiras em montanhas altas, que, juntamente com as camadas de gelo continentais na Groenlândia e na Antártida, armazenam cerca de 70% dos recursos de água doce do mundo. Essa água flui para áreas rurais, vilarejos e cidades quando as geleiras altas que ficam congeladas no inverno começam a derreter na primavera e no verão. Quando essas "torres de água" diminuem ao longo do tempo, também se perde uma fonte vital de água doce para milhões de pessoas. O declínio glacial também torna mais extremos os riscos naturais, como inundações. O aquecimento dos lagos glaciais pode facilmente romper suas margens, levando a inundações repentinas e catastróficas. Uma explosão glacial em 2023 no estado de Sikkim, no Himalaia, no nordeste da Índia, matou pelo menos 55 pessoas e destruiu uma grande represa hidrelétrica. Um lago glacial nas montanhas dos Andes, no Peru, está aumentando constantemente, com um estudo descobrindo que seus níveis de água aumentaram 34 vezes entre 1990 e 2010. Um fazendeiro local, Saul Luciano Lliuya, está processando uma empresa de energia alemã, a RWE, acusando a companhia de contribuir para a mudança climática que pode fazer com que sua casa e seu vilarejo sejam inundados. Elevação do nível do mar A água do derretimento das geleiras encontra seu caminho para os oceanos do mundo para se tornar o segundo maior contribuinte da elevação do nível do mar depois do aquecimento das temperaturas oceânicas, o que faz com que a água se expanda. Pesquisadores da OMM observam que a taxa de aumento global do nível do mar mais que dobrou desde que as medições por satélite começaram em 1993. Embora represente um aumento de apenas 18 milímetros globalmente, possui também tem um impacto combinado – especialmente em comunidades insulares de baixa altitude. "Cada milímetro de aumento do nível do mar expõe de 200.000 a 300.000 pessoas adicionais a inundações anuais", disse Zemp. Também tem "impactos prejudiciais em cascata nos ecossistemas e infraestrutura costeiros, com impactos adicionais de inundações e contaminação de água salgada nas águas subterrâneas", alertou o mais recente relatório Estado do clima global da OMM, também publicado esta semana. Papel das mudanças climáticas O relatório também confirmou que 2024 foi provavelmente o primeiro ano civil com temperaturas de mais de 1,5º C acima dos níveis da era pré-industrial – quando os humanos começaram a queimar carvão e petróleo em grande escala. Como as temperaturas médias são medidas ao longo de décadas, em vez de anos isolados, isso não significa que os objetivos do Acordo de Paris de manter o aquecimento global dentro do limite de 1,5º C tenham fracassado. Ainda assim, a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, descreveu as descobertas como "um alerta de que estamos aumentando os riscos para nossas vidas, economias e para o planeta". O aumento das temperaturas associado às mudanças climáticas é causado em grande parte pelas emissões de combustíveis fósseis. O aumento sem precedentes da temperatura em 2024 coincidiu com o terceiro ano consecutivo em que todas as 19 regiões glaciais pesquisadas no relatório experimentaram uma perda líquida de massa de gelo. As geleiras na Escandinávia, Svalbard no Ártico e Norte da Ásia vivenciaram em 2024 suas maiores perdas anuais de massa já registradas. Embora o relatório da OMM sugira o fortalecimento dos sistemas de alerta para nos adaptarmos a impactos como inundações repentinas e extremas, o objetivo também é limitar o recuo glacial mantendo as metas climáticas do Acordo de Paris. "A preservação das geleiras não é apenas uma necessidade ambiental, econômica e social. É uma questão de sobrevivência", disse Saulo.