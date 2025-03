Petróleo fecha em alta, impulsionado por medidas dos EUA contra a Venezuela

As cotações internacionais do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (24), impulsionadas pela decisão do presidente americano Donald Trump de impor tarifas alfandegárias de 25% a qualquer país que comprar petróleo e gás venezuelanos.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio fechou em alta de 1,33%, a 73,00 dólares.