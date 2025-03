Nova Zelândia se classifica para a Copa do Mundo

Os 'All Whites' já disputaram os Mundiais da Espanha-1982 e da África do Sul-2010.

A Nova Zelândia se classificou pela terceira vez para uma Copa do Mundo de futebol, após a vitória de 3 a 0 sobre a Nova Caledônia nesta segunda-feira (24) pelas eliminatórias da Oceania.

Após o 0-0 no primeiro tempo, os neozelandeses chegaram à vitória nesta segunda-feira com gols de Michael Boxall, Kosta Barbarouses e Eli Just.