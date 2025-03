Juíza dos EUA impede Doge de acessar informações confidenciais em agências do país

A juíza federal dos Estados Unidos, Deborah Boardman, bloqueou, nesta segunda-feira, 24, o Departamento de Eficiência Governamental americano (Doge, na sigla em inglês), chefiado por Elon Musk, de acessar dados privados de pessoas no Departamento de Educação, no Departamento do Tesouro e no Escritório de Gestão de Pessoal.

"Eles confiaram no governo federal para proteger suas informações. Essa confiança pública provavelmente foi violada", escreveu Boardman.