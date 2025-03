França detém mais 24 suspeitos por fuga de narcotraficante Mohamed Amra

A França deteve mais 24 pessoas no marco da investigação pela fuga mortal em maio de 2024 do narcotraficante francês Mohamed Amra, detido no final de fevereiro na Romênia.

A quarta onda de prisões terminou com 24 pessoas detidas nesta segunda-feira (24), que podem permanecer sob custódia policial até 96 horas, segundo uma fonte próxima ao caso.