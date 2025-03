Egito oferece nova proposta de cessar-fogo em meio a ataques israelenses em Gaza

Ataques israelenses na Faixa de Gaza mataram mais de 65 palestinos no domingo, 23, incluindo mulheres e crianças, informou o Ministério da Saúde de Gaza nesta segunda-feira, 24. Em menos de uma semana de operações aéreas e terrestres, desde que Israel rompeu o cessar-fogo com o Hamas, suas forças mataram centenas de pessoas, fazendo com que o número de mortos em 17 meses de guerra ultrapassasse 50.000.

Enquanto isso, as autoridades dizem que o Egito apresentou uma nova proposta para tentar retomar o cessar-fogo: o Hamas libertaria cinco reféns vivos, incluindo um americano-israelense, em troca de Israel permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e uma pausa de algumas semanas nos combates, afirmou uma autoridade egípcia hoje. Israel também libertaria centenas de prisioneiros palestinos.