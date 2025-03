Dorival confirma seis mudanças na Seleção para clássico com a Argentina

"Eu acredito em trabalho, em dedicação, em respeito e seriedade naquilo que fazemos. Se eu não tivesse entendimento, eu não teria nem aceito o convite da Seleção Brasileira (...) Me cobrem no final de todo esse processo. Ao final de tudo isso aí, pode ser muito diferente do que estão observando nesse instante", afirmou.

A vitória sobre a Colômbia aliviou um pouco a pressão sobre Dorival, que disse estar acostumado com as críticas.

"Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentando buscar um grande resultado", acrescentou.

Argentina e Brasil se enfrentam na terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, a partir das 21h00 (horário de Brasília).

Líder as Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos em 13 jogos, a seleção argentina precisa apenas de um empate para selar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o Brasil (3º com 21 pontos) ficará muito próximo do Mundial se vencer a eterna rival.

prb/app/mar/cb