Cruz Vermelha denuncia danos em seu escritório em Gaza por 'projétil explosivo'

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou que um escritório de sua organização na Faixa de Gaza foi danificado por um projétil nesta segunda-feira (24), mas que ninguém de sua equipe ficou ferido.

"Hoje, um escritório do CICV em Rafah foi danificado por um projétil explosivo, apesar de estar claramente sinalizado e todas as partes notificadas. Felizmente, nenhum membro da equipe ficou ferido neste incidente, mas isso tem um impacto direto na capacidade do CICV de operar", informou a organização em um comunicado, condenando veementemente o ataque às suas instalações.