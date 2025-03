Israel lançou uma ofensiva neste domingo(23) em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde pediu a saída dos habitantes, enquanto continuava suas operações no norte, cinco dias após romper a trégua com o Hamas.

Riade sedia diálogos EUA-Ucrânia neste domingo; Kremlin espera negociações 'difíceis'

A reunião entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia será realizada na noite deste domingo (23) na Arábia Saudita, na véspera dos diálogos entre as delegações russa e americana, que o Kremlin antecipa como "difíceis".

Prefeito opositor a Erdogan é preso em meio a protestos na Turquia

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, um dos principais opositores ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi suspenso do cargo e preso neste domingo(23) por "corrupção", quatro dias após sua detenção, o que desencadeou os maiores protestos do país em mais de uma década.

'Onde me sinto melhor é na aventura', diz Karim Aïnouz em Toulouse

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz conclui a montagem de seu último filme, "Rosebush pruning", uma nova produção internacional após "Motel Destino" (2024), uma comédia ácida e erótica, ambientada no Brasil.

Pequim, Seul e Tóquio concordam em reforçar cooperação frente a desafios internacionais

Os chefes da diplomacia de Japão, China e Coreia do Sul acordaram, em Tóquio, reforçar sua cooperação em meio às tensões com os Estados Unidos pelas novas tarifas alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump e preocupações com os testes armamentísticos da Coreia do Norte.

