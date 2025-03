Israel lança ataques no Líbano após interceptar foguetes

Ofensiva israelense no país vizinho foi a primeira desde início do cessar-fogo. Hezbollah nega envolvimento em disparo de projéteis contra Israel.Pelo menos duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas neste sábado (22/03) em uma série de ataques israelenses no Líbano em resposta aos disparos de foguetes do sul do país árabe contra Israel, informou a Defesa Civil libanesa. "Dois mártires (mortos) e dez feridos em um ataque israelense na cidade de Tulin, no sul do Líbano", disse a agência, acrescentando que um dos mortos era sírio e o outro libanês. Israel lançou cerca de 15 ataques contra vilarejos no sul do Líbano depois de interceptar três lançamentos de foguetes da área para o norte de Israel, os primeiros desde o cessar-fogo de 27 de novembro. De acordo com a agência de notícias nacional libanesa, NNA, o Exército israelense realizou uma "série de ataques em áreas libanesas", incluindo o "ataque a uma casa no vilarejo de Tulin, que resultou em vários feridos" e duas mortes. A NNA também relatou bombardeios israelenses em povoados como Al Jabur, Mlita, Kfar Kila e Sajd, bem como em cidades como Tyre, Harfa e Al Jbeen, entre outras. O Hezbollah negou "qualquer envolvimento" nos disparos de foguetes contra o norte de Israel no sábado. Em comunicado, o grupo "negou qualquer envolvimento no lançamento de foguetes do sul do Líbano para os territórios palestinos ocupados", referindo-se a Israel, e disse que "as alegações do inimigo israelense são parte dos pretextos para continuar seus ataques ao Líbano, que não cessaram desde que o cessar-fogo foi anunciado". Força de paz da ONU se diz alarmada A força de paz da ONU no Líbano (Unifil) afirmou que "continua alarmada com a possível escalada da violência". Após vários meses de escalada em 2024, que incluíram pesados ataques aéreos israelenses em várias partes do Líbano e a entrada de tropas terrestres pela fronteira sul, o Hezbollah e Israel assinaram um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro por um período de 60 dias, mas o pacto expirou em 26 de janeiro. A trégua foi posteriormente prorrogada até 18 de fevereiro, quando as tropas israelenses se retiraram de quase todos os territórios ocupados no sul do Líbano, embora o Exército de Israel mantenha presença em cinco colinas dentro do Líbano, em violação aos acordos, e continue a atacar pontualmente alvos ligados ao grupo xiita aliado do Irã. md (EFE, AFP)