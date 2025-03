Rússia espera 'alguns avanços' em negociações sobre Ucrânia com delegação dos EUA

A Rússia espera "alguns avanços" sobre o conflito com a Ucrânia nas negociações previstas para a próxima segunda-feira na Arábia Saudita com os americanos, disse, neste sábado (22), Grigory Karasin, um dos dois negociadores enviados pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O negociador acrescentou que tanto ele quanto seu colega na delegação russa, o assessor do FSB Sergei Beseda, vão ao encontro com atitude "combativa e construtiva".

Durante estes debates na Arábia Saudita, os enviados dos Estados Unidos vão se reunir em separado com representantes ucranianos e russos para tentar chegar a um acordo sobre uma trégua nos ataques contra as infraestruturas energéticas dos dois lados, depois de três anos da ofensiva russa, que deixou dezenas de milhares de mortos.

Beseda é um alto funcionário do Serviço Federal de Segurança russo (FSB), mas seu perfil contrasta com a trajetória dos enviados russos nos primeiros diálogos russo-americanos na Arábia Saudita, em meados de fevereiro, quando o chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, muito experiente, liderou a delegação enviada por Moscou.

"Partimos com o ânimo de lutar por uma solução em pelo menos um assunto", acrescentou Karasin, ao informar que viajarão para a Arábia Saudita no domingo e voltarão na terça-feira.

A Ucrânia, pressionada pelo governo de Donald Trump, assegura que segue "disposta" a um cessar-fogo total, uma opção que Vladimir Putin considera difícil no momento, enquanto as forças ucranianas estiverem em solo russo na região fronteiriça de Kursk.

- "Pelo menos" uma trégua limitada -

Na sexta-feira, um funcionário ucraniano que conversou com a AFP sob a condição do anonimato explicou que após os diálogos da segunda-feira, Kiev espera "pelo menos" um acordo sobre uma trégua parcial com a Rússia que cubra o setor energético, as infraestruturas e o Mar Negro.