O exército israelense bombardeou o Líbano e atingiu dezenas de lançadores de foguetes neste sábado (22), em resposta a projéteis disparados do país vizinho e apesar da trégua com o movimento libanês Hezbollah, que negou envolvimento no ataque.

CARACAS:

Venezuela anuncia repatriações dos EUA em meio à crise de imigração de Trump

A Venezuela concordou neste sábado em retomar os voos de deportados pelos Estados Unidos, suspensos há um mês, enquanto os governos se acusam mutuamente de boicotar um acordo sobre o assunto alcançado em janeiro.

WASHINGTON:

EUA revogará status legal de 500 mil migrantes de Cuba, Haiti, Venezuela e Nicarágua

O governo Donald Trump anunciou na sexta-feira que revogará o status legal de centenas de milhares de cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos nos Estados Unidos, dando-lhes semanas para deixar o país.

WASHINGTON:

Trump nega ter assinado ordem para deportar migrantes venezuelanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou na sexta-feira(21) ter assinado uma ordem invocando uma lei de dois séculos para deportar supostos membros de gangues venezuelanas enviados para a prisão em El Salvador.

MOSCOU:

Rússia espera 'alguns avanços' em negociações sobre Ucrânia com delegação dos EUA

A Rússia espera "alguns avanços" sobre o conflito com a Ucrânia nas negociações previstas para a próxima segunda-feira na Arábia Saudita com os americanos, disse, neste sábado (22), Grigory Karasin, um dos dois negociadores enviados pelo presidente russo, Vladimir Putin.

LONDRES:

Aeroporto de Heathrow, em Londres, está 'plenamente operacional' após incêndio

O aeroporto de Heathrow, em Londres, está "plenamente operacional", declarou um porta-voz neste sábado (22), um dia depois de um incêndio em uma central elétrica obrigar o fechamento do maior aeroporto da Europa e provocar o caos no transporte aéreo mundial.

TÓQUIO:

Pequim, Seul e Tóquio concordam em reforçar cooperação frente a desafios internacionais

Os chefes da diplomacia de Japão, China e Coreia do Sul acordaram, em Tóquio, reforçar sua cooperação em meio às tensões com os Estados Unidos pelas novas tarifas alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump e preocupações com os testes armamentísticos da Coreia do Norte.

