Papa terá alta do hospital no domingo e voltará ao Vaticano

O papa Francisco terá alta do hospital no domingo e voltará à sua residência no Vaticano, onde deve passar "pelo menos dois meses" se recuperando, anunciou um de seus médicos neste sábado (22).

O pontífice, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, de Roma, onde deu entrada com problemas respiratórios, e foi tratado de uma pneumonia bilateral.