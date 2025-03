ONU: 2024 foi o ano mais mortal para migrantes

No quinto ano seguido de recordes, registradas quase 9 mil mortes de migrantes, a maioria na Ásia e África, sobretudo por violência. Organização Internacional para as Migrações classifica tragédia como "inaceitável".O ano de 2024 foi o mais mortal para migrantes, com quase 9 mil mortes em todo o mundo, informou nesta sexta-feira (21/03), a Organização Internacional para as Migrações (OIM). "A tragédia do crescente número de mortes de migrantes em todo o mundo é inaceitável e evitável", afirmou Ugochi Daniels, vice-diretor da OIM. "Por trás de cada número está um ser humano, alguém para quem a perda é devastadora." "Pelo menos 8.938 pessoas morreram em rotas de migração em todo o mundo, em 2024", relatou a agência da ONU para migrações, acrescentando ter sido o quinto consecutivo em que os números atingiram recordes. "O aumento de mortes em tantas regiões do mundo mostra por que precisamos de uma resposta internacional e holística que possa evitar mais perdas trágicas de vidas", advertiu Daniels. A agência alertou ainda que "o número real de mortes e desaparecimentos de migrantes é provavelmente muito maior, pois muitos ficaram sem documentos, devido à escassez de fontes oficiais". As identidades e outros detalhes pessoais da maioria das vítimas são desconhecidos. Quase 2,5 mil mortes no Mediterrâneo Recordes de mortes de migrantes foram registrados na Ásia (2.778), África (2.242) e Europa (233). Houve um total de 2.452 mortes no Mar Mediterrâneo, a principal porta de entrada para quem tenta chegar à Europa, informou a OIM. Os dados finais para as Américas ainda não estavam disponíveis, mas dos números parciais constam pelo menos 1.233 vítimas, incluindo "o total sem precedentes de 341 vidas perdidas no Caribe em 2024 e um recorde de 174 mortes de migrantes cruzando a selva de Darién". Em certa época, essa região entre a Colômbia e o Panamá foi o principal corredor migratório para quem tentava chegar aos Estados Unidos. Em todo o mundo, a violência continuou sendo a principal ameaça aos migrantes, sendo responsável por pelo menos 10% das mortes desde 2022. Em 2024, a Ásia foi o principal palco desse tipo de violência, com quase 600 vidas perdidas em rotas de migração pelo Sul e Sudeste do continente. rc/av (AFP, ots)