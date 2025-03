Áustria: 15 são presos após onda de violência anti-LGBTQ+

Grupo é suspeito de criar contas falsas em aplicativos de relacionamento para emboscar, agredir e assaltar ao menos 17 vítimas. Crimes eram filmados e divulgados na internet.Após uma onda de crimes violentos contra pessoas LGBTQ+ na Áustria, autoridades do país europeu anunciaram nesta sexta-feira (21/3) a prisão de 15 pessoas. Os 12 homens e três mulheres, com idade entre 14 e 26 anos, são suspeitos de criar contas falsas em aplicativos de relacionamento para emboscar, agredir e assaltar ao menos 17 vítimas. Em um dos casos, os agentes investigam uma possível tentativa de homicídio. Segundo o investigador criminal Michael Lohnegger, as vítimas eram atraídas a locais remotos e então atacadas. Além de sofrerem violência física, elas eram humilhadas e tinham bens roubados. Os ataques eram filmados e divulgados em grupos online. Os suspeitos – 11 austríacos, um alemão, um croata, um romeno e um eslovaco – teriam ainda difamado as vítimas, acusando-as falsamente de serem pedófilos. Investigadores acreditam que o número de vítimas possa ser ainda maior. Suspeitos tinham objetos nazistas em casa Durante operações de busca e apreensão realizadas nesta sexta-feira, policiais teriam encontrado armas e objetos nazistas. Mais de 400 agentes policiais e investigadores criminais participaram das buscas, realizadas em 23 imóveis em sete províncias do país. As investigações começaram após a notificação de assaltos praticados entre maio e julho de 2024 ao sul da cidade austríaca de Graz. ra (AFP, dpa, ots)