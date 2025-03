Valencia faz 2 e Equador vence Venezuela (2-1) nas Eliminatórias

Com dois gols do atacante Enner Valencia, do Internacional, o Equador venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Dominantes, os equatorianos já venciam por 2 a 0 no início do primeiro tempo com os dois gols de Valencia (39' e 46').