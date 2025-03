Ucrânia espera 'pelo menos' uma trégua parcial com conversas na Arábia Saudita, afirma autoridade à AFP

"Ainda queremos acordar um cessar-fogo, pelo menos sobre o que propusemos", afirmou a fonte, em referência à proposta de um fim dos ataques de Moscou e Kiev contra instalações energéticas, infraestrutura civil e a área do Mar Negro.

A Ucrânia espera alcançar uma trégua parcial nas negociações de segunda-feira na Arábia Saudita, nas quais as autoridades americanas se reunirão separadamente com representantes ucranianos e russos, afirmou um alto funcionário de Kiev à AFP nesta sexta-feira (21).

A Rússia, por sua vez, informou que será representada por Grigory Karasin, presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Senado, e Serguei Beseda, assessor do chefe do serviço de segurança FSB.

A Rússia tem destruído a rede energética da Ucrânia desde o início de sua ofensiva na ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Kiev, em resposta, destruiu diversos terminais petrolíferos russos utilizando drones explosivos de longo alcance.