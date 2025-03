Suspensão de financiamento dos EUA sufoca mídia crítica de Cuba, Venezuela e Nicarágua

Ao retornar à Casa Branca em 20 de janeiro, o presidente Donald Trump ordenou cortes na agência de desenvolvimento dos EUA, USAID, que havia orçado US$ 268 milhões (R$ 1,5 bilhão) em 2025 para a "mídia independente" de 30 países, de acordo com Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Fechamentos, demissões em massa e incerteza: o congelamento dos fundos de ajuda internacional dos Estados Unidos sufoca os veículos de comunicação que criticam Cuba, Nicarágua e Venezuela, um contrapeso ao rígido controle do governo sobre a imprensa.

Seu governo também desmantelou veículos de comunicação públicos que alcançavam o exterior, como a Rádio e TV Martí — fundada na década de 1980 para combater o monopólio de notícias do Partido Comunista em Cuba — e a Voz da América.

Ao mesmo tempo, os fundos do National Endowment for Democracy (NED), que depende do Congresso, foram cancelados.

El Toque, um site de Miami focado em Cuba que sofreu a expulsão de quase todos os seus jornalistas na ilha e recebia financiamento do NED, está entre os veículos de comunicação afetados.

"No nosso caso, o impacto é equivalente a 50% do nosso orçamento anual", disse à AFP por e-mail José Nieves, diretor do site, que reduziu seu quadro de funcionários pela metade.