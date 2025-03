Seleção convoca outros quatro jogadores para enfrentar a Argentina

O goleiro do Liverpool sofreu um choque cabeça com cabeça com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez. Ambos os jogadores foram substituídos no segundo tempo da partida disputada no estádio Mané garrincha.

Gerson, capitão do Flamengo, "segue com dores na região posterior da coxa esquerda", que obrigaram a sua substituição aos 28 minutos, e vai retornar ao clube carioca, acrescenta a nota da CBF.

As saídas de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson são mais uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, pois os quatro são titulares e se somam às ausências por lesão de Neymar, do capitão Danilo e do goleiro Ederson.

Com dois jogos ainda a serem realizados nesta sexta-feira pela 13ª rodada das Eliminatórias, o Brasil ocupa a segunda posição com 21 pontos, enquanto a Argentina, que vai enfrentar o Uruguai (3°, com 20) em Montevidéu, é a líder com 25.

