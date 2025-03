Pintura de uma das maiores artistas do Renascimento italiano é descoberta na França

Um museu do norte da França revelou nesta sexta-feira (21) uma pintura de Lavinia Fontana, uma das artistas mais importantes do Renascimento italiano, que havia permanecido armazenada em seus depósitos e sido erroneamente atribuída a um pintor flamengo.

A descoberta ocorreu no museu da Chartreuse, na cidade de Douai, no norte da França, graças a um programa de estudo e restauração de sua coleção de pinturas italianas, lançado no ano passado com o apoio de um comitê científico composto por especialistas.

Entre eles estava Philippe Costamagna, curador dos museus Fragonard e especialista em arte florentina e romana, que identificou a obra nos depósitos do museu.

"Me dizem 'é um quadro nórdico', eu digo 'não, é um quadro italiano, de espírito bolonhês do início ao fim. Tudo aponta para isso: a menininha com as florzinhas, as pinceladas grossas no pescoço, na manga (...)'", contou à AFP.