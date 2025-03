Exército do Sudão retoma palácio presidencial em Cartum das mãos dos paramilitares

O Exército sudanês retomou, nesta sexta-feira (21), o controle do palácio presidencial em Cartum, nas mãos dos paramiliatares, após uma intensa batalha, anunciou um porta-voz militar, quase dois anos depois do início da guerra.

Em um comunicado publicado no Telegram, as Forças de Apoio Rápido (FAR) afirmaram ter lançado uma "operação relâmpago" contra o palácio. "A batalha pelo Palácio Republicano não terminou", afirmaram.

O Sudão está submerso em uma guerra desde 15 de abril de 2023, no qual o chefe do Exército regular, Abdel Fatah al Burhan, enfrenta um ex-auxiliar, líder das FAR, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O palácio presidencial, em Cartum, a capital, estava ocupado pela facção paramilitar desde o início do conflito. Após a conquista do local, as FAR tomaram rapidamente o controle da cidade, o que obrigou o governo alinhado com o Exército a fugir para Porto Sudão, às margens do Mar Vermelho.

Os soldados do Exército compartilharam nesta sexta-feira nas redes sociais vídeos filmados no que seria o interior do palácio presidencial. A AFP não conseguiu verificar essas imagens de imediato.