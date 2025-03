Exército do Sudão anuncia tomada do palácio presidencial em Cartum

O palácio presidencial em Cartum estava ocupado pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), uma facção paramilitar, desde o início da guerra com o Exército em abril de 2023.

No início da semana, o Exército indicou que havia convergido suas forças do sul com as do centro da capital, aumentando a pressão sobre as RSF.

Há quase dois anos, o chefe do Exército, Abdel Fatah al-Burhan, e seu ex-adjunto, líder da RSF, general Mohamed Hamdan Daglo, disputam o poder.