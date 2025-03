EUA anunciam prisão de 68 membros do Tren de Aragua em menos de uma semana

"Em menos de 100 dias, o governo Trump prendeu 394 membros do Tren de Aragua, uma gangue impiedosa, conhecida por tráfico de pessoas, sequestro, narcotráfico e outros atos hediondos que aterrorizam as comunidades americanas", acrescentou o DHS.

O presidente também invocou uma lei de 1798, usada apenas em tempos de guerra, para prender e expulsar os membros do grupo. Um juiz federal suspendeu até o fim do mês a sua aplicação com esse fim, mas mais de 200 supostos membros do grupo criminoso foram enviados a El Salvador, o que gerou tensão entre os poderes Executivo e Judiciário.

Segundo o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, 238 supostos membros do Tren de Aragua chegaram ao país e foram levados para o temido Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot).

"O Tren de Aragua é uma organização terrorista cujos membros são estupradores, traficantes de drogas e assassinos", ressaltou um porta-voz não identificado do DHS, citado no comunicado.