Coreia do Norte: secretário da Rússia encontra Kim Jong Un para enviar mensagem de Putin

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, na capital norte-coreana, Pyongyang, nesta sexta-feira, 21, e agradeceu pelo apoio do país aos esforços de guerra de Moscou na Ucrânia, de acordo com a mídia estatal russa. Segundo informações, o representante transmitiu uma mensagem "não especificada" do presidente russo, Vladimir Putin, a Kim. A agência de notícias da Coreia do Norte não forneceu detalhes sobre o motivo da visita.

A viagem de Shoigu acontece depois que Ucrânia e Rússia concordaram, em princípio, na quarta-feira, com um cessar-fogo limitado depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com os líderes de ambos os lados. No entanto, observadores acreditam que a reunião pode estar relacionada a uma possível visita de Kim em Moscou.