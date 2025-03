Trump propõe a Zelenski entregar usinas aos EUA em troca de segurança

Americano negociou trégua parcial com a Rússia para suspender ataques à infraestrutura energética. Após telefonema com presidente da Ucrânia, Trump diz que esforços por cessar-fogo estão "na rota".O presidente americano Donald Trump disse que teve uma ligação "fantástica" nesta quarta-feira (19/03) com seu colega ucraniano Volodimir Zelenski sobre os esforços para garantir um cessar-fogo, com a Casa Branca sugerindo que os Estados Unidos podem vir a assumir o controle de usinas de energia na Ucrânia para evitar que elas voltem a ser bombardeadas pela Rússia. Trump disse a Zelenski que os EUA poderiam ser "muito úteis em administrar as plantas", dada a expertise do país em "eletricidade e serviços", e que torná-las "propriedade americana" poderia ser a melhor forma de protegê-las, segundo um comunicado da Casa Branca assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro nacional de segurança Mike Waltz. A conversa entre os dois mandatários também foi descrita como "muito boa" por um alto funcionário do governo ucraniano à agência de notícias AP. Segundo Trump, os esforços para garantir um cessar-fogo permanecem "na rota". Durante a ligação, Zelenski pediu mais mísseis Patriot. De acordo com Rubio e Waltz, Trump teria concordado em "ver o que há disponível, particularmente na Europa". A suspensão da entrega de armas estrangeiras à Ucrânia foi uma das condições impostas pelo presidente russo Vladimir Putin para a negociação de um cessar-fogo. "Muito da discussão foi baseado na ligação feita ontem com o presidente Putin, a fim de alinhar tanto a Rússia quanto a Ucrânia em termos de seus pedidos e necessidades", afirmou Trump em sua rede social Truth Social. Zelenski concorda com trégua parcial Zelenski confirmou que teve um telefonema "muito substantivo e franco" com Trump, e reafirmou que seu país está pronto para interromper os ataques à infraestrutura energética russa. "Instruímos nossas equipes a resolver questões técnicas relacionadas à implementação e expansão do cessar-fogo parcial. As equipes ucranianas e americanas estão prontas para se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para continuar coordenando os passos em direção à paz", disse Zelenski. Acredita-se que o telefonema tenha sido o primeiro entre os dois desde que Trump e Zelenski tiveram um bate-boca diante das câmeras de TV no Salão Oval da Casa Branca há duas semanas e meia, o que levou a uma breve interrupção da ajuda dos EUA à Ucrânia. Posteriormente, Zelenski cedeu e concordou com um plano dos EUA para um cessar-fogo incondicional de 30 dias com a Rússia, além de um acordo que dá a Washington acesso preferencial aos minerais da Ucrânia. Trump e Putin telefonaram na terça-feira. Na ligação, o líder do Kremlin concordou com uma interrupção limitada de 30 dias nos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia. Mas o presidente russo se recusou a concordar com um cessar-fogo total, insistindo que a ajuda ocidental a Kiev deve ser interrompida primeiro, que a Ucrânia não utilize a trégua para se rearmar ou para recrutar novos soldados. A Rússia invadiu a Ucrânia há pouco mais de três anos e ainda ocupa cerca de 20% de seu território. Onda de ataques de drones na Ucrânia Antes do telefonema entre Trump e Zelenski, ambos os governos se acusaram mutuamente de continuarem os ataques, apesar das conversas. Zelenski disse que a promessa de cessar-fogo limitado de Putin estava "muito em desacordo com a realidade", após uma onda de ataques de drones durante a madrugada em todo o país. "Mesmo ontem à noite, após a conversa de Putin com Trump, quando Putin disse que estava supostamente dando ordens para interromper os ataques à energia ucraniana, 150 drones foram lançados durante a noite, inclusive em instalações de energia", disse Zelenski em uma coletiva de imprensa em Helsinque com o presidente finlandês, Alexander Stubb. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que uma barragem de mísseis e drones russos durante a madrugada atingiu o território ucraniano, matando uma pessoa e danificando dois hospitais. O serviço ferroviário nacional da Ucrânia disse que a barragem atingiu a infraestrutura de energia ferroviária na região central de Dnipropetrovsk. "Lá se vai uma pausa nos ataques ao setor de energia ou uma trégua energética executada pelo inimigo!", ironizou um comunicado da ferrovia. Ataque depósito de petróleo russo e troca de prisioneiros O Ministério da Defesa da Rússia relatou um ataque ucraniano "deliberado" durante a madrugada em um depósito de petróleo no sul do país, que, segundo eles, tinha como objetivo "atrapalhar" as tentativas de Trump de intermediar o fim dos combates. "Esses ataques estão contrariando nossos esforços comuns", acrescentou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referindo-se às negociações entre os EUA e a Rússia. No entanto, a Rússia e a Ucrânia trocaram 372 prisioneiros, disse Moscou na quarta-feira, o que foi planejado como um gesto de boa vontade. Em Washington, o enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse que as conversas técnicas sobre um possível acordo para acabar com a guerra começariam na Arábia Saudita na segunda-feira. Ele previu que um acordo de cessar-fogo poderia ser alcançado "dentro de algumas semanas". md/ra (AFP, AP, Reuters)