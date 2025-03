STF nega exclusão de ministros do julgamento de denúncia sobre tentativa de golpe

Entre os ministros citados está Alexandre de Moraes, relator do caso e um dos cinco juízes que devem decidir no próximo dia 25 se haverá um julgamento contra Bolsonaro por um suposto plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que já havia negado no mês passado os pedidos da defesa para afastar do caso Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, ao descartar que eles tenham sido parciais.