Os casos mais famosos de migrantes presos no impasse de Trump

As histórias de uma menina doente com câncer, de Jeanette, de Mahmoud ou de Jasmine deram a volta ao mundo desde que caíram nas garras da política antimigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano lançou uma operação para deter migrantes em situação irregular, com a intenção de torná-la "a maior" da história dos Estados Unidos, pois acredita que o país sofre uma "invasão".

- Menina com tumor cerebral - No início de fevereiro, uma família mexicana foi detida em um posto de controle migratório no sul do Texas quando se dirigia a Houston para uma revisão médica de emergência de uma de suas filhas, doente com um tumor cerebral desde 2024, informou o Projeto de Direitos Civis do Texas, uma ONG que promove a justiça social. Vários dos filhos, incluindo a menina doente, têm nacionalidade americana.

A família passava pelos controles migratórios frequentemente graças a cartas de médicos e advogados. Até o dia em que foram detidos com cinco de seus seis filhos e deportados para o México. A ONG sustenta que as autoridades migratórias os forçaram a escolher entre permitir que os filhos permanecessem nos Estados Unidos sob custódia do governo "e nunca mais os vissem", ou deixarem o país junto com eles. - Uma ativista conhecida -

Membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) detiveram a destemida ativista Jeanette Vizguerra, que entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 1997. Vinte anos depois, a revista Time a incluiu entre as 100 "pessoas mais influentes". Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), ela se tornou um símbolo de resistência por ter se refugiado com suas filhas em igrejas para evitar ser deportada.

Ela foi presa na segunda-feira "enquanto almoçava em uma loja Target", informou a Colorado Public Radio, citando amigos e familiares. "Ela foi detida pelo ICE sem aviso prévio", protestou na rede social X a organização Trabalhadores Domésticos, da qual ela faz parte. Na mesma rede, o prefeito democrata de Denver, no estado do Colorado, Mike Johnston, classificou o caso como uma "perseguição a dissidentes políticos".