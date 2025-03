Nove presos no massacre que abalou uma das cidades mais seguras do México

Nove pessoas foram detidas por sua provável relação com o ataque a um bar que deixou 10 mortos em novembro passado em Querétaro (centro), considerado um dos estados mais seguros do México, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

As detenções ocorreram durante ações simultâneas em Querétaro e no vizinho Guanajuato, assim como em Yucatán (sudeste), informou em um comunicado a Secretaria de Segurança (Ministério).