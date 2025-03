No retorno de Mbappé, França perde para Croácia e se complica na Liga das Nações

Apesar do retorno de Kylian Mbappé depois de seis meses, a França perdeu para a Croácia por 2 a 0 nesta quinta-feira (20), no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa, em Split, e terá que reverter o resultado jogando no Stade de France. Ante Budimir (26') fez o primeiro dos croatas e o veterano Ivan Perisic (45'+1) fechou o placar no final do primeiro tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os 'Bleus', que sofreram com erros defensivos, agora precisam vencer no próximo domingo para avançar ao 'Final Four' da competição.

- Desastre na defesa - Em caso de eliminação, a França começará em junho sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, seu principal objetivo do ano. Atuais vice-campeões mundiais, os franceses tinham motivos para viajarem felizes à Croácia: o retorno do capitão Mbappé e a 'ressurreição' de Ousmane Dembélé, artilheiro das grandes ligas europeias em 2025 (22 gols).

Mas há um ano a seleção francesa não vem tendo um bom desempenho e as duas estrelas não tiveram grande peso. As falhas na defesa condenaram a França. A dupla de zaga formada por Ibrahima Konaté e William Saliba viveu uma noite para se esquecer. A derrota poderia ter sido mais ampla sem o pé salvador do goleiro Mike Maignan em um pênalti cobrado por Andrej Kramaric após toque de mão de Konaté (5') na área.

O zagueiro do Liverpool, que já tinha falhado na eliminação do time inglês para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, foi substituído no intervalo por Dayot Upamecano. - Dembélé apagado - Mas a atuação de Saliba, em dificuldades durante quase toda a campanha na Liga das Nações, também é motivo de preocupação para o técnico Didier Deschamps no futuro.