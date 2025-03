Macron anuncia cúpula em Paris com Zelensky e aliados da Ucrânia

Esta nova cúpula, que chega na sequência da primeira realizada em Londres no início do mês, acontecerá depois das conversas lideradas pelos Estados Unidos com Rússia e Ucrânia com vistas a garantir uma trégua limitada, previstas para a segunda-feira na Arábia Saudita.

Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tentam estabelecer uma coalizão de países apoiadores da Ucrânia desde que o presidente americano Donald Trump iniciou conversas diretas com a Rússia no mês passado, em uma tentativa de pôr fim a três anos de guerra.

ec/del/bc/hgs/cjc/rpr/am