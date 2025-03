Irã liberta francês que estava detido desde 2022

O presidente afirmou que prosseguirá com os esforços para obter as libertações de outros dois franceses que continuam presos no Irã, a professora Cecile Kohler e seu parceiro, Jacques Paris, detidos em maio de 2022.

A família de Grondeau, que foi detido na cidade de Shiraz, sul do país, também rejeitou as acusações apresentadas contra ele. Segundo pessoas próximas, o francês é apaixonado pela poesia persa e entrou no Irã com um visto como parte de uma viagem ao redor do planeta.

Países ocidentais acusam o Irã de deter seus cidadãos sob acusações inventadas como parte de uma política para utilizá-los como moeda de troca e obter concessões.

fff-Dt/sjw/pz/mas/es/fp