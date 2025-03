Governo talibã do Afeganistão liberta um americano

George Glezmann, um ex-mecânico de aeronaves, "está voltando para casa para se juntar à esposa, Aleksandra", anunciou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em um comunicado, elogiando o papel do Catar na libertação.

Um americano detido pelos talibãs no Afeganistão por mais de dois anos foi libertado nesta quinta-feira (20), após uma rara visita de altos funcionários dos Estados Unidos ao governo talibã, em Cabul.

Uma fonte do Catar próxima ao assunto disse à AFP que Glezmann passaria primeiro pelo Catar e que Adam Boehler, o enviado dos EUA para os detidos, o acompanharia no avião.

Boehler se encontrou nesta quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores do governo talibã, Amir Khan Muttaqi, junto com o ex-enviado dos EUA para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad.

"Hoje é um grande dia", escreveu Khalilzad no X. "O governo talibã concordou em libertar (Glezmann) como um gesto de boa vontade com o presidente americano e o povo americano", observou ele.

Dois outros americanos detidos no Afeganistão foram libertados em janeiro em troca de um combatente afegão condenado por "narcoterrorismo" nos Estados Unidos.