Exército do Sudão se aproxima do palácio presidencial controlado por paramilitares

Tropas do Exército oficial do Sudão estão, nesta quinta-feira (20), a menos de 500 metros do palácio presidencial, tomado por paramilitares há quase dois anos, informou uma fonte militar. O Sudão está imerso em uma guerra desde abril de 2023 entre os paramilitares da FAR, comandados pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, e o Exército oficial, com o general Abdel Fattah al-Burhan.

Durante seu avanço no centro de Cartum, as tropas "destruíram um comboio de 30 veículos das Forças de Apoio Rápido que tentava se retirar para o sul", disse à AFP a fonte, sob condições de anonimato porque não estva autorizada a falar com os meios de comunicação. Os soldados que avançavam até o sul convergiram na segunda-feira com as tropas que já estavam no centro da cidade, pressionando ainda mais os paramilitares. Os jornalistas da AFP reportaram explosões e disparos em toda a cidade à medida que se intensificam os combates.