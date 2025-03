EUA negará ao México canal de entrega de água do rio Colorado

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (20), que recusarão um pedido do México para a entrega de água do rio Colorado a Tijuana, abrindo uma nova frente de batalha na relação bilateral. "As contínuas deficiências do México em suas entregas de água sob o tratado de divisão de água de 1944 estão dizimando a agricultura americana", em particular "no vale do rio Grande", afirma o escritório do Departamento de Estado para a América Latina e o Caribe na rede social X.

Como resultado, hoje, pela primeira vez, os Estados Unidos negarão o pedido do México, fora do tratado, de um canal especial de fornecimento de água do rio Colorado a Tijuana", acrescenta.

Esse tratado de 1944 estabelece que México e Estados Unidos devem compartilhar as águas dos rios Grande (que os mexicanos chamam de Bravo) e Colorado, que correm pela fronteira entre os dois países. Segundo este texto, os Estados Unidos devem enviar uma quantidade de água do rio Colorado por ano e o México deve enviar-lhe uma parte da água do rio Grande em ciclos de cinco anos. O último termina em outubro de 2025. Mas quando o tratado foi assinado, não foram considerados problemas futuros de seca nem o aumento da população, o que provocou fricções e acabou se tornando uma bomba relógio diplomática.

Em novembro, os países vizinhos assinaram um acordo destinado a prevenir a escassez de água nos áridos estados do sul dos Estados Unidos por meio de um fornecimento mais confiável de água fluvial por parte do México. "Houve menos água, é parte do problema", declarou nesta quinta a presidente mexicana Claudia Sheinbaum em coletiva de imprensa. Ela acrescentou que o assunto "está sendo tratado por parte de Conagua e do CILA", a Comissão Internacional de Limites e Águas entre México e EUA. Os agricultores e congressistas americanos reclamam que o país vizinho espera até o final de cada ciclo para cumprir com sua atribuição e nos últimos anos ficou aquém devido à seca.

Congressistas do Texas pressionavam Washington para que tomasse medidas. "Os agricultores do Texas estão em crise devido ao descumprimento do México", escreveu o senador Ted Cruz no X, elogiando a decisão do Departamento de Estado. A disputa pela água soma-se a outras tensões entre México e Estados Unidos.