Empresa francesa é condenada a pagar 70 mil euros por suicídio de funcionário

Um tribunal de Estrasburgo, no leste da França, condenou nesta quinta-feira (20) uma empresa de serviços digitais a uma multa de 70 mil euros (R$ 430 mil) por "homicídio culposo" após o suicídio de um funcionário.

"Devido à pandemia, ficou isolado em seu escritório, sem informação nem capacitação suficientes para realizar sua missão. Foi alvo de críticas por parte de seu gerente. Tirou sua vida ao se jogar do décimo andar do edifício", indicou a promotoria do tribunal de Estrasburgo em comunicado.